Mersin’deki polisevi saldırısı: 8 kişi beraat etti

Mersin’de 2022 yılında polisevine düzenlenen ve 1 polisin yaşamını yitirdiği, 1 polisin de yaralandığı saldırıyla ilgili görülen davada tutuksuz yargılanan 8 kişi hakkında beraat kararı verildi. Firari 2 kişinin ise dosyası ayrıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne 2022'de düzenlenen saldırıyla ilgili tutuksuz yargılanan 8 sanığın beraatine karar verildi.

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 26 Eylül 2022'de polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Sait D, Abdulgalip G, Zeki Ö, Mazlum K, Mazlum D, Kahraman B, Ahmet E. ve Fatih S'nin haklarındaki suçlamalardan beraatine hükmetti.

Heyet, firari sanıklar Dilşah Ercan ve Ahmet Ahmo'nun dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Mersin'de 2 kişi tarafından 26 Eylül 2022'de polisevine düzenlenen saldırıda, polis Sedat Gezer hayatını kaybetmiş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı.

Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştirenler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Saldırıyla ilgili mütalaada, 2'si firari 10 sanık hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye 7 kez teşebbüs", "kişiyi tasarlayarak öldürmeye 3 kez teşebbüs", "mala ve kamu malına zarar verme" ile "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" suçlarından ceza istenmişti.