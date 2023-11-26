Mersin’in yüksek kesimlerine bilye büyüklüğünde dolu yağdı

Mersin'in Gülnar ve Bozyazı ilçelerinin yüksek kesimlerine sağanakla birlikte dolu yağdı.



Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan kış şartları Mersin ve çevresinde de etkisini gösterdi.

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışla birlikte Gülnar ve Bozyazı ilçelerinin yüksek kesimlerine bilye büyüklüğünde dolu yağdı.

Uzun süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer olumsuz hava şartları konusunda vatandaşları uyardı.