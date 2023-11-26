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Mersin’in yüksek kesimlerine bilye büyüklüğünde dolu yağdı

Mersin'in Gülnar ve Bozyazı ilçelerinin yüksek kesimlerine sağanakla birlikte dolu yağdı.

Güncel
  • 26.11.2023 00:05
  • Giriş: 26.11.2023 00:05
  • Güncelleme: 26.11.2023 00:07
Kaynak: DHA
Mersin’in yüksek kesimlerine bilye büyüklüğünde dolu yağdı
DHA


Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan kış şartları Mersin ve çevresinde de etkisini gösterdi.

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışla birlikte Gülnar ve Bozyazı ilçelerinin yüksek kesimlerine bilye büyüklüğünde dolu yağdı.

Uzun süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer olumsuz hava şartları konusunda vatandaşları uyardı.

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