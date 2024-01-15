MERSİS'in mobil uygulaması hizmete girdi

Ticaret Bakanlığı, iç ticaretin dijitalleşmesi amacıyla MERSİS Mobil uygulamasını devreye aldı.

Ticaret Bakanlığınca Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nin (MERSİS) mobil uygulaması devreye alındı.

Uygulama ile tüm şirket, ticari işletme, şube kuruluş başvuruları ve bu başvuruların takibi telefon, tablet gibi mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce devreye alınan MERSİS Mobil Uygulama da vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi. Söz konusu uygulamayla, tüm şirket, ticari işletme ve şube kuruluş başvuruları ve bu başvuruların takibi, telefon, tablet gibi mobil cihazlar üzerinden yapılabiliyor.

Uygulamayla, şirket ve ticari işletmelerin unvanı, adresi, sermayesi ve yetkilileri gibi temel bilgileri sorgulanabiliyor. Sahibi, ortağı veya yetkilisi olunan şirket ve ticari işletmelerin bilgilerine doğrudan ulaşılabiliyor.

Vatandaşlar, rızaları dışında kimlik bilgileri kullanılarak bir şirkette ortak veya yetkili olmalarının engellenmesi amacıyla ilave bir tedbir olarak kimlik numaraları üzerine kısıt ekleyebilecek.

Ayrıca, yetki kabul işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek.