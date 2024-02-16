Merve Dizdar'ı hedef almıştı: RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu 'görevden ayrıldı'

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK’teki görevinden ayrıldığını duyurdu. Uslu, "Bakanlık müşaviri olarak" görevine devam edeceğini ifade etti. Uslu, Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Merve Dizdar'ı "Önce kendi ülkene saygı duymayı öğreneceksin Merve Dizdar" sözleri ile hedef almıştı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, görevden ayrıldığını açıkladı. Uslu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında, RTÜK’teki görevinden ayrıldığını belirten Uslu, yeni görev yerini duyurdu. Uslu, "Bakanlık müşaviri olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Necip Milletimiz ve Asil Devletimiz için yine canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Necip Milletimiz ve Asil Devletimiz için yine canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/gIv7SdQPOe — Dr.İbrahim USLU (@ibrahimuslu55) February 15, 2024 *** İbrahim Uslu, Kuru Otlar Üstüne"deki performansıyla 76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Merve Dizdar'ı hedef almıştı. Uslu, sosyal medya hesanbından yaptığı açıklamada, "Önce kendi ülkene saygı duymayı öğreneceksin Merve Dizdar" ifadelerine yer vermişti.