Meryem Ana Evi için 20 yıllık sözleşme talebi

Bakanlığın Efes Selçuk Belediyesi tarafından işletilen Meryem Ana Evi’nin sözleşmesini sonlandırmasına halk tepkili. Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi’nin 20 yıllık bir sözleşme ile Efes Selçuk Belediyesi’ne devredilmesini talep ettiklerini söyledi.

BİRGÜN EGE

İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi yarım asırdır işlettiği Meryem Ana Evi’nden tahliye ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Meryem Ana Evi tahsis sözleşmesini sonlandırmasına Efesliler tepkili. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, işçiler, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum dernekleri Meryem Ana’da buluşarak, Bakanlığın tahliye kararına tepki gösterdi. Eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı da katıldı.

Selçuk Kent Konseyi Başkanı Suna Gündoğdu, tarihi ve kültürel mirasın korunmasının önemini vurguladı. Gündoğdu, “Meryem Ana Evi ekonomik ve toplumsal olarak önemlidir. İşletmenin elimizden alınması toplumsal ve ekonomik haklarının mahrum bırakılması demektir. Aynı zamanda Efes Selçuk Belediyesi’nin sosyal belediyeliğine, kamusal hizmetlerine ve ekonomisine bir darbedir” dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk’a ne kadar değer verildiğini bir kere daha anladığını vurguladı.

Ceritoğlu Sengel, “Daha öncesinde Efes ören yerinin girişlerinin yüzde 40’ını nasıl kaybettiyse, yine kaybedecek. Biz o yüzden ‘Bir şeyler yapmalıyız’ dedik. Emekçi kardeşlerimizle beraber bu çoban ateşini yakacağımızı söyledik. Minareyi çalmaya çalışanlar bir kılıf uydurmak zorunda kalıyorlar. Ağustos ayında Efes Selçuk Belediyesi Bakanlığa yazarak, tahsis süremizin uzatılması için süre istedik. Ağustos ayından bugüne kadar hiçbir şekilde cevap verilmedi. 11 Ağustos’tan bir önceki güne kadar neredeydiniz? Belediye emekçileri sessiz kalsaydı, bu kılıfı bulabilecek miydiniz?” dedi.

Sengel, “Dün belediye emekçileri ve Efes Selçuklular ses çıkarınca bir kamu kurumu apar topar yazı yazıp bir milletvekiline gönderdi. Kamu kurumuna sosyal medyadan tebligat mı yapılır? Bunun açıklanması gerekiyor. Bizim mevzumuz ne bağcıyı dövmek ne de evin sahibi olarak buralara göz koymuş, halkın gözündeki paraya göz koymuş olanlarla derdimiz yok. Biz bu işi siyasetin malzemesi yapmak istemiyoruz. Efes Selçuk halkının üzerinden siyasi tehdidin çekilmesini istiyoruz. Bu halk artık huzur istiyor. Tarafınız belliyse açıklayın ve 20 yıllık ıslak imzalı sözleşmeyi hazırlayıp getirin. 1970’lerden beri Efes Selçuk halkını temsilen milyonlarca ziyaretçiye sunulan ve elde edilen gelirleri Efes Selçuk halkının sosyal haklarını karşılayan Meryem Ana Evi için makul ve sürdürülebilir şartlarda tam 20 yıllık bir sözleşme ile Efes Selçuk Belediyesi’ne devredilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.