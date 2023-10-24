MESAM'ın Kürtçe Müzik Çalıştayı'nın ismi ve tarihi değiştirildi

MESAM'ın düzenleyeceği ‘Kürtçe Müzik Çalıştayı’nın ismi 'Türkçe Dışındaki Diller' diye değiştirildi. MESAM Başkanı "İsim değişikliği kararında siyasi müdahale yok" dedi.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından 21 Ekim’de yapılması planlanan ‘Kürtçe Müzik Çalıştayı’ ismi de değiştirilerek aralık ayına ertelendi.

MESAM'ın sosyal medya hesaplarından silindi, ismi ‘Türkçe Dışındaki Dillerde Müzik Eserlerinin Telif Hakları Sorunları’ yapıldı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, değişiklik kararına 'Kürt' ifadesine bazı MESAM üyelerinden gelen tepkilerin neden olduğu ileri sürüldü. MESAM Yürütme Kurulu Başkanı Recep Ergül iddiaları reddederek "Üyelerimiz 'Lazca ve Arapça’da da sorun var’ dediler, onları da ekledik. İşin içinde siyasi bir müdahale olmadı. Yapanlar oldu tabi. Ben gerekli cevabı verdim" ifadesini kullandı.

Recep Ergül, Youtube kanalında MESAM üyelerine yönelik yaptığı konuşmada "önemli bir konu" diyerek Kürtçe Müzik Çalıştayı'nı şu sözlerle anlatmıştı: “Özelikle dağıtım dokümantasyon biriminde çalışan arkadaşlarımızdan aldığımız verilere göre bugüne kadar en fazla sıkıntı teşkil eden eserlerin başında Kürtçe müzik eserleri yer almakta. Bir anonim eserlerin birileri tarafından kendi adına kaydedilmesi, yanlış yazılımlardan dolayı hak sahiplerine doğrudan teliflerinin ulaşmaması konusunda bir 'Kürt Müziği Çalıştayı' gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konularda sizden destek talep ediyoruz. Kim ne katacaksa, birikimlerine talibiz.”

MESAM & MSG iş birliğiyle, ''Türkçe Dışındaki Dillerde Müzik Eserlerinin Telif Hakları Sorunları'' konulu çalıştayımız için oldukça heyecanlıyız.



MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep ERGÜL ve MSG Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferhat GÖÇER'in önderlik edeceği çalıştay; 20 Ekim… pic.twitter.com/GxB1vgCgyQ — MESAM (@mesamglobal) September 28, 2023

TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA



Ergül, 22 Eylül’de yaptığı ikinci yayında ise 'Kürtçe' ismine tepki gösterenlere karşı şu ifadeleri kullandı: “Kürtçe müzikler arkadaşlar. Kürtçe müzik. Bunun adı bu. Sağdan soldan arıyorsunuz, ‘neden Kürtçe?’ diye. Arkadaşlar Kürtçeyi ne olarak adlandırıyorsunuz? Bir medeniyet, bir kültür, bir tarih dili ya. Sizin diliniz. Bu toplumun dili. Bu toprakların dili. Binlerce yıldır konuşuluyor. Konulara siyasi olarak bakmayın. Siyasetle ilgimiz yok. Biz herkesin MESAM’ıyız. Sorunu, sorunun muhataplarıyla çözeceğiz. Ben çözemem. Siz de çözemezsiniz. Kimin canı yanıyorsa, ateş düştüğü yeri yakar misali onlar gelecekler, dertlerini anlatacaklar."

RECEP ERGÜL: SİYASİ MÜDAHALE OLMADI



Ardından başka bir duyuru ile çalıştayın ertelendiği ve adının ‘Türkçe Dışındaki Dillerde Müzik Eserlerinin Telif Hakları Sorunları’ yapıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili Duvar'ın ulaştığı Recep Ergül çalıştayın Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın vereceği finansman desteği için aralık ayına ertelendiğini söyledi. Ergül, çalıştayın isminin değişmesini ise “Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda isim değişikliği oldu. ‘Lazca’da, Arapça’da da sorun var’ dediler, onları ekledik. İşin içinde siyasi bir müdahale olmadı. Yapanlar oldu tabi. Ben gerekli cevabı verdim" diye açıkladı.

Ergül Kültür Bakanlığı desteği ile ilgili de şunları söyledi: "250 kişilik bir organizasyon yaptık. 2 milyon liraya mal olacaktı. Finansman desteğini Kültür Bakanlığı’na sorduk. Bizden proje istediler. Proje hazırladık. Kültür Bakanlığı’nın finansman için bir komisyon toplantısı olacak. Onu beklemek için erteledik."

KONUŞMACI OLARAK ÇAĞRILAN DİLJEN RONÎ KATILMAYACAK



Çalıştaya konuşmacı olarak davet edilen Kürt sanatçı Diljen Ronî, isim değişikliği kararına tepki göstererek etkinliğe katılmayacağını açıkladı. Ronî, Gazete Duvar'da Kürtçe kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı: “Kürt müzisyenlerin durumu ortada. Birçok Kürtçe şarkı çalındı, sahipsiz kalanlar oldu, bir kısmı 'tanımlanamayan' olarak kategorize edildi. Bu nedenle sanatçıların hakları verilmiyor. Durum böyle olunca MESAM içinde dezavantajlı bir grubuz. Bu çalıştay bizim için çok önemli bir adımdı. Ancak davetiyelerden sonra çalıştay amacından uzaklaştı. Paylaşılan afişlere bakınca, 'Kürtçe Müzik Çalıştayı', 'Türkçe Dışındaki Diller' şeklinde değiştirilmiş. Konserler ve çalıştaylar Türkçe ve Arapça yapıldığında sorun yok. Ancak söz konusu Kürtçe olduğunda, tahammülsüzlük, korku ve endişe devre giriyor.”