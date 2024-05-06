MESEM çocukları okuldan soğuttu

MESEM’in okuldan soğuttuğuna dair araştırmalar Datça’da bir okulda doğrulandı. MESEM’e devam eden 326 öğrenciden 70’i devamsızlık nedeniyle sınıfta kaldı. Üstelik bu durum velilere haber dahi verilmedi.

Berkay SAĞOL

İktidarın yasal yolla çocuk işçiliğine kılıf hazırladığı mesleki eğitim merkezleri bugüne kadar yüzlerce çocuk yaralandı, en az 8 çocuk iş cinayetinde hayatını kaybetti. Ancak MESEM’lerde yaşanan tek problem bu da değil. Araştırmalar 4 gün işyerine, bir gün okula giden çocukların eğitimden soğuduğunu ortaya koyuyor. Bu araştırmaları doğrulayan bir olay Muğla’nın Datça ilçesinde yaşandı. Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bulunan ve MESEM’e devam eden 326 öğrenciden 70’i devamsızlıktan sınıfta kaldı.

Yönetmeliğe göre öğrencilerin bir öğretim yılında okul için raporlu, mazeretli ve izinli günler dahil olmak üzere toplam devamsızlık hakkı 6 gün. Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınıfta kalan öğrenciler ve öğrenci velileri devamsızlıktan kalmadan önce kendilerine hiçbir şekilde bilgi verilmediğini ileri sürdü. Okul yönetimi ise velilere öğrenciler aracılığıyla devamsızlık mektubu gönderildiğini belirtti.

Öğrenciler kendilerine bu durumun yanlış şekilde anlatıldığını, devamsızlık haklarının daha çok olduğunu sandıklarını ve rapor alarak devamsızlık yaptıklarını iddia etti. İsmini vermek istemeyen bir öğrenci şunları söyledi: “Benim devamsızlığım 7 gün. Birçok arkadaşım bu şekilde birkaç gün fazla olduğu için sınıfta kaldı. Hepimiz bu sürelerin bir kısmı için rapor aldık ve öyle gelmedik. Çıraklık eğitimimizi hiç aksatmadık. Ben daha önce bir kere daha sınıfta kaldım şimdi bu sorun çözülmezse ve tekrar kalırsam açık öğretime geçiş yapabilirim.”

Bir öğrenci velisi ise CİMER’e yaptığı başvuruda, “Çocuğum çıraklık eğitimi 11’inci sınıf öğrencisidir. Oğluma ve arkadaşlarına devamsızlıktan sınıfta kaldığını ve çıraklık eğitiminden atıldığını söylemişler. Biz velilere öncesinde ve sonrasında herhangi bir bildirim yapılmadı. Bu kadar fazla öğrencinin hiçbir bilgi verilmeden aileler ile iletişime geçmeden sınıfta kalmalarına göz yummayınız” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDEN KOPUYORLAR

Kocaeli Üniversitesi’nde yapılan “MESEM Uygulamasının Okul Paydaşları Açısından İncelenmesi” başlıklı bir yüksek lisans tezine göre, söz konusu merkezlerde çok sayıda eksiklik söz konusu. 16 okul yöneticisi, 12 öğretmen, 13 öğrenci, 10 işletme ve 8 veli ile yapılan görüşmelerin ardından örgün eğitimden kopuş ve devamsızlıkla ilgili saptanan olumsuzluklar şu şekilde:

Yönetici ve öğretmenler MESEM uygulamasında, haftanın bir günü teorik eğitim, kalan günlerde işletmelere beceri eğitiminin verilmesi ve eğitim süresince öğrencilerin sigortalarının ödenmesiyle uygulamanın öğrencilere cazip gelerek örgün eğitimden koptuklarını ifade etti.

Öğrencilerin teorik eğitime yaptığı devamsızlık oranları yüksek. MESEM programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin erken yaşta çalışma hayatını deneyimlemesiyle eğitim öğretim faaliyetlerinden soğuyarak teorik eğitime devamsızlık yaptığı düşünülüyor.