MESEM kapsamında çalıştırılan çocuğun kafası makineye sıkışmıştı: A.T'nin beyin ölümü gerçekleşti

MESEM kapsamında çalıştırıldığı Özkanlar Metalde, kafası sac büküm makinesine sıkışan 14 yaşındaki A.T.'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında çalıştırılan çocuklar iş cinayetlerinde can vermeye ve yaralanmaya devam ediyor.

Evrensel'in haberine göre; İstanbul Büyükçekmece'de çalıştırıldığı Özkanlar Metalde kafası sac büküm makinesine sıkışan 14 yaşındaki A. T’nin beyin ölümü gerçekleşti.

Kafası sıkıştığı yerde 16 dakika boyunca kurtarılmayı bekleyen A.T yoğun bakıma alınmıştı.

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında haftanın 1 günü okulda eğitim gören A.T, haftanın diğer 4 gününde ise metal, demir ve çelik alanında faaliyet gösteren; Karaağaç Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki Özkanlar Metal Demir Çelik Endüstrisi AŞ'de çalıştırılıyordu.

KAFASININ SIKIŞTIĞI 16 DAKİKA SONRA FARK EDİLDİ!

9 Ocak Salı günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, sac büküm makinesinde çalıştırılan A.T'nin bir ara makinenin başında yalnız bırakıldığı, farkında olmadan ayağı makinenin çalıştırma pedalına çarpınca makinenin, A.T'nin kafasını sıkıştırdığı belirtilmişti.

Öğrencinin kafasını sıkıştırdığı, 16 dakika sonra fark edildi. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin ambulanstaki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

BABA RAŞİT T.: İHMALİN GİZLENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ

Baba Raşit T., "Çocukların o makineyi kullanmaları kesinlikle yasak olduğunu biliyorum. Ancak, ustasıyla beraber bunu yapar. O esnada da ustasının bir işi çıkmış, oradan ayrılmış. Çocuk merak ediyor öğrenme arzusu da var, kafasını makinenin arasına sokmuş, bir cisim, parça mı vardı onu bilmiyoruz tabii ki. O esnada haberi olmadan pedala ayağını dokunmuş ve kafasını sıkıştırmış. Olay yerinde çocuk 16 dakika kalmış makinede. Kimse yokmuş orada. Görünce haber vermişler ve o şekilde çocuğu kurtarmışlar. Ambulansı çağırmışlar. Orada bir görevli olmuş olsa belki çocuğum ilk darbede kurtulabilecekmiş. Hastaneye getirmişler, hastanede doktorlar 25 dakika kalp masajı yaparak çocuğumu hayata döndürmüş.16 dakika çok uzun bir süre. Kazada büyük ihmalkarlık olduğunu görüyoruz. Bu ihmalkarlığın da üzerine düşülmediğini, gizlendiğini görüyoruz. 4 gündür yoğun bakımda yatıyor, hâlâ hayati tehlikesi var. Sabahtan gece yarılarına kadar bekliyoruz burada. Çocuğumun bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum" demişti.