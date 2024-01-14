MESEM kapsamında çalıştırılan çocuğun kafası makineye sıkıştı: Yaşam savaşı veriyor!

MESEM kapsamında çalıştırıldığı iş yerinde kafası sac büküm makinesine sıkışan 14 yaşındaki A.T. yaşam mücadelesi veriyor. Çocuğun kafasının sıkıştığı, 16 dakika sonra fark edilmiş!

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında çalıştırılan çocuklar iş cinayetlerinde can vermeye ve yaralanmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükçekmece'de çalıştırıldığı iş yerinde kafası sac büküm makinesine sıkışan 14 yaşındaki A.T. ağır yaralandı. Kafası sıkıştığı yerde 16 dakika boyunca kurtarılmayı bekleyen A.T., günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında haftanın 1 günü okulda eğitim gören A.T, haftanın diğer 4 gününde ise metal, demir ve çelik alanında faaliyet gösteren; Karaağaç Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir işletmede çalıştırılıyordu.

KAFASININ SIKIŞTIĞI 16 DAKİKA SONRA FARK EDİLDİ!



DHA'nın haberine göre 9 Ocak Salı günü öğle saatlerinde sac büküm makinesinde çalıştırılan A.T'nin bir ara makinenin başında yalnız bırakıldığı, farkında olmadan ayağı makinenin çalıştırma pedalına çarpınca makinenin, A.T'nin kafasını sıkıştırdığı belirtildi. Öğrencinin kafasını sıkıştırdığı, 16 dakika sonra fark edildi. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin ambulanstaki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Günlerdir yoğun bakımda hayat mücadelesi veren çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

BABA RAŞİT T.: İHMALİN GİZLENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ



Baba Raşit T., "Çocukların o makineyi kullanmaları kesinlikle yasak olduğunu biliyorum. Ancak, ustasıyla beraber bunu yapar. O esnada da ustasının bir işi çıkmış, oradan ayrılmış. Çocuk merak ediyor öğrenme arzusu da var, kafasını makinenin arasına sokmuş, bir cisim, parça mı vardı onu bilmiyoruz tabii ki. O esnada haberi olmadan pedala ayağını dokunmuş ve kafasını sıkıştırmış. Olay yerinde çocuk 16 dakika kalmış makinede. Kimse yokmuş orada. Görünce haber vermişler ve o şekilde çocuğu kurtarmışlar. Ambulansı çağırmışlar. Orada bir görevli olmuş olsa belki çocuğum ilk darbede kurtulabilecekmiş. Hastaneye getirmişler, hastanede doktorlar 25 dakika kalp masajı yaparak çocuğumu hayata döndürmüş.16 dakika çok uzun bir süre. Kazada büyük ihmalkarlık olduğunu görüyoruz. Bu ihmalkarlığın da üzerine düşülmediğini, gizlendiğini görüyoruz. 4 gündür yoğun bakımda yatıyor, hâlâ hayati tehlikesi var. Sabahtan gece yarılarına kadar bekliyoruz burada. Çocuğumun bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum" dedi.

MESEM KABUSU SÜRÜYOR, ÇOCUKLAR CAN VERİYOR



Çocukların ucuz iş gücü olarak kullanılarak kamu kaynaklarının sermayedarlara aktarılmasının bir yolu şeklinde tasarlanan MESEM’ler uygulamanın başladığı günden bu yana çocukları çarklarında öğüten bir sistem halinde devam ediyor. MESEM'in çarkları, çocukların bir gün okula gittiği diğer günler belirlenen sanayi işletmesinde staj adı altında çalıştırılması şeklinde işliyor. Uygulama kapsamında çocuklara çok düşük bir staj ücreti kamu kaynaklarından ödeniyor.

Denetimsizliğin ve ihmalin kol gezdiği işletmelerde devam eden MESEM kabusu, çok sayıda çocuğun canına da mal oldu. Sadece geçtiğimiz aralık ayında iki çocuk çalıştığı iş yerlerinde yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.