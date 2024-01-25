MESEM'lerin denetlenmesi önergesine AKP ve MHP'den ret

DEM Parti’nin MESEM kapsamındaki öğrenci istihdamının denetlenmesi ve bu yolla çocuk işçi olarak çalıştırılmasının önüne geçilmesi amacıyla verdiği önergenin gündemin önüne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi önerisi AKP ve MHP Milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

DEM Parti’nin MESEM kapsamındaki öğrenci istihdamının denetlenmesi ve bu yolla çocuk işçi olarak çalıştırılmasının önüne geçilmesi amacıyla verdiği Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergesinin gündemin önüne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi önerisi AKP ve MHP Milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, şunları söyledi:

“Siyasi iktidarın politik tercihlerinin mağdur ettiği kesimlerin başında çocuklar gelmektedir. Bu sebeple DEM Parti grubu adına mesleki eğitim merkezlerinin yapısını ve çocuk işçiliği üzerindeki etkisini anlatacağım.

Öyle bir sistem inşa edilmiş ki çocukların ve gençlerin heyecanını söndürüyor, merak ve yaratıcılığını ortadan kaldırıyor. Bu sebeple çocukluklarını güvenli ve sağlıklı bir ortamda, özgür bir şekilde yaşaması gerek çocuklar, bizzat devlet politikaları yüzünden sosyal yaşamdan her gün biraz daha uzaklaştırılmaktadır.

Türkiye’de ciddi bir boyutta çocukların işçileştirilmesi olgusuyla karşı karşıyayız. Bırakın devletin, hükümetin buna karşı mücadele etmesini buna teşvik ettiğini görüyoruz. Özellikle mesleki eğitim kurumunda yapılan düzenlemelerle mesleki eğitim yaygınlaştırıldı. Çocukların ucuz iş gücü olarak çalıştırılmasının önü açıldı. Çünkü, MESEM en nihayetinde çocukların ucuz iş gücü olarak kamu kaynaklarının patronlara aktarılması şeklinde tasarlanmıştır. Çocukların yaşadığı koşullara, hayatını kaybetme sebeplerine baktığımızda onlar için neden harekete geçmemiz gerektiğini de anlayabiliriz. Hükümet, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların işçileştirilmesini cazip göstermekten vazgeçmeli.

Sadece çocuklar hayati tehlikeyle karşı karşıya kalmıyor asgari ücretin üçte biri oranında staj ücreti verilemsiyle çocukların emeği de sermayeye peşkeş çektiriliyor. Gençlerin bu şekilde yaşamdan koparılmasına kanıksayamayız. İktidarın kader ve fıtrat söylemlerine sığınarak hiçbir önlem almamasını da kabul etmiyoruz. Sorunun kaynağı ortada. Gelin Meclis Araştırma Komisyonu kuralım, çocukların hakkını da hayatını da birliker savunalım. Çünkü, MESEM’Ler çocukları öğütüyor.”

“İKTİDAR OLARAK SİZİN GÖREVİNİZDİR”

DEM Parti grubunun önerisi üzerine Saadet Grubu adına Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, şöyle konuştu:

“Biz her bir gencimizin bir dünya olduğunu düşünüyor ve bu çalışmalarımızı bu ilkeyi göze alarak sürdürüyoruz. Bırakın bir gencimizin hayatını kaybetmesini kılına zarar gelmesini dahi kabul edemeyiz.

Çocuk işçi ölümleriyle sonuçlanan, çocukların çalışmak zorunda kaldığı ve çalışırken hayatını kaybettiği bir ortam varsa bu ortamın mimarları sizlersiniz. Bugün gençlerimiz ekonomik sebeplerden dolayı eğitimine devam edemiyor ve bir iş bulma telaşına giriyorsa bunun müsebbibi iktidar olarak sizlersiniz. Çırak olarak çalışırken hayatını kaybeden çocuklarımızın ölümüne yol açan ihmallerin tespit edilmesi ve sorumluların en ağır yaptırımların uygulanmasını sağlamak, hepimizin sorumluluğu, iktidar olarak sizin görevinizdir.”

“BAKANLIK ÇOCUKLARIMIZIN İŞ ÖĞRENDİKLERİ YERLERİN GÜVENLİK ÖNLEMİNİN ALINDIĞINDAN EMİN OLMAK ZORUNDADIR”

Öneri üzerine CHP Grubu adına İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz hafta mesleki eğitim kisvesi altında çalıştırıldığı iş yerinde 14 yaşındaki Arda Tombul evladımızı kaybettik. Arda’nın acısı hala tazeyken salı günü 16 yaşındaki Erolcan Yavuz evladımız hayatını kaybetti. Böylece son beş ayda toplam 8 çocuğumuz çalıştırılırken hayatını kaybetmiş oldu. Arda da Erolcan da mesleki eğitim merkezi öğrencileriydi. Yaşanan facialar üzerine mesleki eğitim veren kurumlarda neler olduğuna dair ve bu çocuklarımızın ölümlerinin önüne geçebilmek için atılabilecek adımlar konusunda bir araştırma yapma ihtiyacı doğdu.

Son yaşadığımız hadise iş yerindeki sorumlu kişi o an orada olsaydu bu kaza gerçekleşmezdi gibi derinlikten yoksun sözler söylendi ve bu olayın üzerine birkaç kişi tutuklandı. Peki bunun asıl sorumlusu kimdir? 19 milyon çocuğumuzu kime teslim ediyoruz? Tabii ki Milli Eğitim Bakanı’na. Milli Eğitim Bakanı’nın bu iş cinayetlerinde sorumluluğu yok mu? Bakanlık çocuklarımızın iş öğrendikleri yerlerin koşullarını denetlemek ve her türlü güvenlik önleminin alındığından emin olmak zorundadır.”