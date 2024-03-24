MESEM’de öldüler, 66 gündür ses yok

MESEM kapsamında çalıştırılan öğrencilerin yaşamını yitirmesine yönelik soruşturmalarda sonuca ulaşılamadığı öğrenildi. MESEM’de çalıştırılan Çakar’ın ölümüne ilişkin soruşturma aradan geçen 66 güne karşın hâlâ sürüyor.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarının çocuk işçiliği meşrulaştırdığı MESEM’lere karşı tepkiler sürerken öğrencilerin yaşamını yitirdiği iş cinayetlerine yönelik yürütülen soruşturmaların ağır aksak ilerlediği ortaya çıktı.

MESEM kapsamında, Kilis’te 17 yaşındaki Murat Can Eryılmaz’ın çalıştırıldığı inşaatta ve Diyarbakır’da ise 17 yaşındaki Ömer Çakar’ın çalıştırıldığı fabrikada iş cinayeti sonucu yaşamlarını yitirmesine yönelik soruşturmaların aradan geçen 66 güne karşın hâlâ devam ettiği öğrenildi.

CHP Milletvekili Ayça Taşkent’in, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltmişti:

• Ölümlerin arkasında ihmal var mıdır?

• MESEM’ler denetlenmekte midir?

• MESEM’lerde kaç öğrenci iş kazası geçirmiştir?

• Hayatını kaybeden öğrencilerin ölümleri ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır?

Bakan Tekin tarafından soru önergesine verilen yanıtta ise “İnceleme-soruşturma çalışmaları yürütülmekte olup halen devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bakan Tekin’in yanıtı ise öğrencilerin ölümüne yönelik soruşturman ağır aksak ilerlediğini açığa çıkardı.

MESEM kapsamında işletmelerde staj yapan ve yaşamını yitiren iki öğrenci için 4 Ocak ve 18 Ocak tarihlerinde soruşturma başlatıldığını belirten Tekin, “İnceleme-soruşturma çalışmaları yürütülmekte olup halen devam etmektedir” ifadelerini kullandı. CHP’li Taşkent’in, “Kaç öğrenci iş kazası geçirmiştir?” sorusunun yanıtsız bırakılması ise dikkat çekti.

YAŞAM HAKKI İHLAL EDİLİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtını ve mesleki eğitimde yaşanan kazaları BirGün’e değerlendiren CHP Milletvekili Ayça Taşkent, “Eğitim sistemi iktidar eliyle büyük bir dönüşüm geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor. Eğitimde yaşanan özelleştirme, gericilik, eğitime ayrılan payın azaltılıp tüm yükün velilere yüklenmesi ve tüm bu sürece MESEM’lerle birlikte öğrencilerin işçileşmesinin eklenmesinin sonucunu öğrencilerimiz canları ile ödemeye başladılar. Çocuklarımızın yaşam hakları ihlal ediliyor artık” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin’in TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Tarikatlarla işbirliği yapıldığını” söylediğini savunan Taşkent, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm bu karanlık içerisinde bizzat Bakanlık onayıyla çocukların gönderildiği bir yerde ölüm haberlerini alıyoruz. Bir Milli Eğitim Bakanı’nın görevi çocukların temel haklarının korunması ve bu hakların devamlılığının sağlanması değilse nedir diye sormak istiyorum. Bizzat kendilerine bağlı olarak uygulanan ve çocukların iş kazalarında hayatını kaybettiği MESEM’ler acilen denetlenmeli ve gereği yapılmalı. Eğer siz öğrencileri Bakanlık tarafından onaylanan bir yerde çok düşük ücretlerle, güvencesiz bir şekilde çalıştırıyorsanız bu yasal olarak çocuk işçiliğini onaylıyorum demektir. Soruşturma sürecinin de sonucunun da takipçisiyiz. Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz.”