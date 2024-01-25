MESEM’de tatil yok

Kütahya’da 15 yaşındaki öğrencinin çırak olarak çalışırken yaşamını yitirmesi MESEM’i yine gündeme taşıdı. Çıraklık programında lise öğrencilerinin tatilde de MEB tarafından çalışmak zorunda bırakıldığı öğrenildi.

Berkay SAĞOL

Kütahya’da önceki gün MESEM kapsamında staj gördüğü atölyede üzerine sunta blokları devrilen 15 yaşındaki Erol Can Yavuz’un hayatını kaybetmesi tatillerde bile çocukların çalıştırıldığını ortaya koydu.

MESEM’lerdeki programa göre öğrencilerin çalışma günleri okulların tatil programına göre değil yıllık sözleşmeye göre ayarlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Sözleşmesi’ne göre, çırak öğrenciye teorik eğitim için ilgili merkez müdürlüğünün hazırlayacağı programa göre haftada bir gün, teorik eğitimin yoğunlaştırılmış yapılması durumunda eğitim süresi kadar ücretli izin veriliyor. Teorik eğitimin okulda değil işyerinde yapılması halinde de çıraklar yine o gün ücretli izinli sayılıyor. Sözleşmeye göre çırak öğrenciye teorik eğitim dışında bir ay ücretli izin veriliyor. Ayrıca mazereti kabul edilen çırak öğrencilere merkez müdürlüğünün görüşü alınarak bir ay ücretsiz izin veriliyor.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, MESEM’lerde çocukların sermayeye meze edildiğini vurguladı. Irmak şunları aktardı: “Gerçekten bir tarafta dinselleştirme, bir taraftan da sermayeye çocuk işçiliği üzerinden kar aktarılıyor. Bu bizim tarafımızdan kabul edilemez. MESEM’ler çocuk öğütüyor. Eylül ayından bugüne yaklaşık bir yarım dönemde dünkü çocuğumuzla birlikte 8 çocuğumuz can verdi. Birkaç çocuğumuz çok ciddi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı ne yapmaya çalışıyor, birçok alanda eğitimi yerle bir etti. Şimdi de çocukları öğütüyoruz. Buradan çağrımızdır, bakanlığa, çocukları sermayeye ucuz iş gücü olarak, çocuk işçiliği olarak çalıştırılmasın.”

Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Hilal Gökbel ise şunları söyledi: MESEM’de bulunan çocuklarımız da öğrencidir. Bütün öğrenciler tatil yaparken bu öğrencilerimizin iş yerlerine gidip çalıştırılmaları çocuk haklarına da öğrenci haklarına da aykırı bir durum oluşturmaktadır. Yapılacak düzenlemelerde bu okul öğrencilerin de tatil hakları göz önünde bulundurulmalıdır” diye konuştu.

Yavuz’un çalıştığı mobilya atölyesinin sahibinin tutuklandığı öğrenildi.

EN AZ 8 ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yavuz dışında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında 16 yaşındaki Zekai Dikici, 17 yaşındaki Ulaş Dumlu, 15 yaşındaki Ömer Girgin, 17 yaşındaki Ömer Çakar ve 14 yaşındaki Arda Tonbul bu dönem içinde MESEM kapsamında çalışırken işyerlerinde yaşamını yitirdi. Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) çırak ve stajyer adı altında çocukları sermaye için güvencesiz ve ucuz iş gücüne dönüştürdü. 1 milyondan fazla lise öğrencisi iş ve maaş umuduyla Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (MTAL) bünyesine açılan bu programa geçti.