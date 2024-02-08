MESEM’ler kapatılsın

Haber Merkezi

MESEM'lerin kapatılması için MEB önünde açıklama yapan DEM Parti, “MEB tarafından çalıştırılırken hayatını kaybeden bu çocuklar yoksulların çocukları. Yoksulluk kaderleri olsun isteniyor.” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Çocuk, Emek ve Eğitim Politikaları komisyonları, Mesleki Eğitim Merkezleri’nin (MESEM) kapatılması ve çocuk ölümlerine son verilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı. “MESEM’ler derhal kapatılsın, çocuk ölümleri son bulsun” pankartının taşındığı açıklamada, basın metnini DEM Parti Emek Komisyonu Eş Sözcüsü Sevtap Aktar ile Çocuk Komisyonu Sözcüsü İhsan Saylan okudu.

8 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Kilis’te inşaatın 8'inci katından düşen 17 yaşındaki Murat Can Eryılmaz’ın ölümüyle birlikte son bir yılda MESEM kapsamında çalışırken iş cinayetinde ölen çocuk sayısının 8’e yükseldiği belirtilen açıklamada, “Zekai Dikici, Erol Can Yavuz, Ulaş Dumlu, Ömer Girgin, Ömer Çakar, Yiğit Zamanis ve Arda Tonbul bu dönem içinde Mesleki Eğitim Merkezi adı altında çalıştırılırken hayatlarından koparılan, ağır koşullarda çalıştırılıp hayatları çalınan tüm çocukları buradan bir kez daha anıyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında ise şunlar yer aldı: “MESEM kapitalist sömürünün bir aracıdır, derhal vazgeçilmelidir. Çıraklık ve stajyerlik uygulamaları gibi çok sayıda düzenleme yapan iktidar, bu düzenlemelerle çocukların yaşam ve eğitim hakkını hiçe sayarak eğitimden uzaklaşmasına ve işçileştirilmesine neden oldu. 2016 tarihinde örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınan Mesleki Eğitim Merkezleri’nde bugün yaklaşık 1,5 milyon öğrenci var ve bu öğrencilerin yaklaşık 300 bini 18 yaş altı. Buradan bir kez daha sesleniyoruz; devletin zorunlu eğitim kapsamındaki çocukları, sermayeye ucuz iş gücü olarak teslim edip ölümlerine zemin yaratması istismardır, suçtur. AKP iktidarı döneminde en az 907 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Tüm uygulamalardan derhal vazgeçilmeli, çocuklara yönelik suçların failleri yargılanmalıdır."