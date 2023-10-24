Meslek lisesinde Erasmus skandalı

Haber Merkezi

Tekirdağ Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik bölümünde Erasmus’u kazanan ve Letonya’ya giden 21 Türk öğrenci için Avrupa Birliği’nin gönderdiği 122 bin 577 Euro (3.6 milyon TL) iddiaya göre okul idaresi ‘el koydu’.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygün, olayı Meclis gündemine taşıdı. Türk öğrencilerin, Erasmus paralarını almadığı için çok zor duruma düştüğünü ve Letonya’da işe girmek zorunda kaldığını belirten Aygün, Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı’nın ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın olaya ilişkin soruşturma açtığını hatırlattı.

Aygün el konulduğu iddia edilen paraların akıbetini ve öğrencilerin akıbetinin giderilmesi için ne yapıldığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.