MESS sözleşmesi için ilk görüşme dün gerçekleştirildi

Ahin ASLAN

Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş ile patron sendikası MESS arasında yapılan görüşmeyle resmen dün başladı.

150 bin işçiyi ilgilendiren MESS grup sözleşmesi sürecinde ilk toplantı Türk Metal ile MESS arasında yapıldı. İstanbul’da MESS merkez ofisindeki toplantıda 15 idari madde kabul edildi.

Bir sonraki görüşme 10 Ekim’de yapılacak. Türk Metal’in MESS’e sunduğu taslağa göre 65 TL’nin altında olan saat ücretleri 65 TL’ye çekilecek.

Ardından tüm ücretlere ilk 6 için yüzde 80 zam, 20 yılla sınırlı olmak üzere, her kıdem yılı için saat ücretine 3 TL artış yapılacak. Diğer aylarda ise enflasyona dayalı zam yapılacak. Sosyal haklara ise yüzde 150 artış yapılacak.

Toplam zam oranını yüzde 119.05 olarak duyuran Türk Metal eylül ayından itibaren ise 5 bin lira avans talep etti. Türk Metal’le aynı taslağı açıklayan Özçelik-İş’in taslağında ek olarak vergi dilimlerinin yüzde 15’inin MESS tarafından karşılanması ve tamamlayıcı sağlık sigortasının aile bireylerini de kapsaması maddeleri yer aldı.

Birleşik Metal-İş ise taslağında en düşük ücret alan metal işçisinin saat ücretinin 65 TL’ye çekilmesi, 2.5 lira kıdem zammı. Yüzde 30’u önden (mahsuplaşma) olmak üzere toplamda yüzde 140.5 zam talepleri yer aldı