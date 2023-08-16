Messi gollerine devam ediyor: Inter Miami finale kaldı

2023 Ligler Kupası'nda Inter Miami, Philadelphia Union'ı 4-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Inter Miami'de çıktığı 6 maçta da fileleri havalandıran 36 yaşındaki Messi, gol sayısını 9'a çıkardı.

Spor 16.08.2023 11:13 Giriş: 16.08.2023 11:13

Güncelleme: 16.08.2023 11:16 Kaynak: AA

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