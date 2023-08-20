Messi, Inter Miami formasıyla Ligler Kupası'nı kazandı

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, 2023 Ligler Kupası'nı kazandı. Turnuvada çıktığı 7 maçta da fileleri havalandıran ve 10 golle en skorer oyuncu olan Messi, kupanın en iyi oyuncusu ve gol kralı ödüllerini de aldı.

Spor 20.08.2023 11:51 Giriş: 20.08.2023 11:51

Güncelleme: 20.08.2023 11:53 Kaynak: AA

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