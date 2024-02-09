Messi'nin oynamadığı maçın seyircileri bilet paralarının yarısını geri alacak

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 4 Şubat'ta Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami ile Hong Kong bölge takımı arasındaki özel maçta yıldız oyuncunun forma giymemesi nedeniyle, seyircilerin bilet paralarının yarısının geri ödeneceği bildirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 4 Şubat'ta Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami ile Hong Kong bölge takımı arasındaki özel maçta yıldız oyuncunun forma giymemesi nedeniyle, seyircilerin bilet paralarının yarısının geri ödeneceği bildirildi.

Hong Kong kamu yayın kuruluşu RTHK'nın haberine göre, organizatör şirket Tatler Asia, resmi kanallardan bilet alan seyircilere ödedikleri ücretin yarısının iade edileceğini duyurdu.

Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin özel maçta sakatlığı gerekçe gösterilerek sahada yer almaması, onu izlemek için stada gelen seyircilerin tepkisine yol açmıştı.

Yeniden ödeme planının, Hong Kong Spor Bakanlığı ve Tüketici Konseyi ile organizatör şirket arasında yapılan görüşmelerin ardından alındığı bildirildi.

Inter Miami Kulübü de yaptığı yazılı açıklamada, Lionel Messi ve onun Barcelona'dan eski takım arkadaşı Luis Suarez'in maçta yer almamaları nedeniyle Hong Konglu futbolseverlerden özür dilerken futbolcuların sağlık durumunun kulüp için öncelikli olduğu vurgulandı.

HONG KONG HÜKÜMETİNDEN DE PARA ALAMAYACAKLAR

Öte yandan Hong Kong hükümetinin maçın şehrin tanıtımına katkısı nedeniyle organizatör şirkete vermeyi taahhüt ettiği 16 milyon Hong Kong doları (2,05 milyon dolar) teşvik ödeneğinin de "Messi'nin en az 45 dakika oynaması" şartına bağlı olduğundan tahsil edilemeyeceği bildirildi.

Böylece organizatör şirketin 13 milyon Hong Kong doları (1,66 milyon dolar) kar etmeyi öngördüğü etkinliği, 43 milyon Hong Kong doları (5,5 milyon dolar) zararla tamamlayacağı tahmin ediliyor.