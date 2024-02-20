Mesut Özil, Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken mesaj

Survivor All Star 2024'e Mesut Özil'in katılacağı öne sürüldü. Acun Ilıcalı'nın yarışmaya dünyaca ünlü eski bir futbolcunun katılacağını söylemesi iddiayı güçlendirdi.

Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star 2024'e dünyaca ünlü eski bir futbolcunun katılacağını söylemesi sonrası bu ismin Mesut Özil olduğu iddiası ortaya atıldı.

Acun Ilıcalı, yarışmacı Sercan Yıldırım ile yaptığı konuşmada, "Geçen bir arkadaşım aradı, 'Geleyim mi?' dedi, 'Gel' dedim. O da sağ olsun kırmadı gelecek." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Sercan Yıldırım ise "Abi çok merak ettim" deyince Ilıcalı, "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen..." yanıtını verdi.

Futbol hayatı boyunca 4 farklı ligde 6 takımda forma giyen Mesut Özil, Almanya'da Schalke 04 ile Werder Bremen, İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Arsenal ve Türkiye'de Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir formalarını giydi.