Meta'da reklamsız dönem: Facebook ve Instagram için abonelik seçeneği geliyor

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Avrupa'daki kullanıcılara Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim sağlamaları için aylık abonelik seçeneği sunulacağını duyurdu.

Meta çatısı altında bulunan Facebook ve Instagram için reklamsız erişim seçeneği geliyor.

Her iki sosyal medya platformları için "reklamsız deneyim"in şimdilik sadece Avrupa Birliği ülkeleri ve İsviçre için geçerli olacağı belirtildi.

Kullanıcılar, reklamsız deneyim için aylık ödeme yapacak.

Meta'dan yapılan açıklamada, Avrupa'daki düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'de yeni bir abonelik seçeneği sunulacağı bildirildi.

Açıklamada, kasım ayında bu bölgelerdeki Facebook veya Instagram kullanıcılarına kişiselleştirilmiş hizmetleri reklamlarla ücretsiz olarak kullanmaya devam etme veya reklamları engellemek için abone olma seçeneklerinin sağlanacağı aktarıldı.

Kullanıcıların abone olmaları halinde bilgilerinin reklam için kullanılmayacağı belirtilen açıklamada, abonelik ücretinin web üzerinden aylık 9,99 euro veya iOS ve Android mobil işletim sistemleri üzerinden aylık 12,99 euro olacağı kaydedildi.