Meta'nın tanıttığı akıllı gözlükler tartışma yarattı

Meta'nın tanıttığı akıllı gözlükler mahremiyet ve dijital etik tartışması başlattı. Kamera özelliği bulunan gözlük, kullanıcıların izinsiz şekilde kişileri, bulundukları ortamları ve özel hayatlarını kaydedebilmelerine, Facebook, Instagram gibi platformlar üzerinden canlı aktarmalarına imkan veriyor.

ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın Ray-Ban işbirliğiyle ürettiği, Facebook ve Instagram platformlarından canlı yayın yapabilme özelliğine sahip yeni nesil akıllı gözlüğü izinsiz şekilde kişilerin görüntülerini ve ortamlarını aktarma imkanı sağlaması nedeniyle mahremiyet tartışmalarına yol açtı.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, yakın zamanda yeni nesil akıllı gözlüğü tanıttı. Gözlük, dışarıdan bakıldığında, sıradan bir görünümü bulunmasına rağmen canlı yayın yapabilme özelliğine sahip bulunuyor. Sunumda akıllı cihazın 299 dolar etiket fiyatıyla 17 Ekim'de satışa çıkmasının planlandığı belirtildi.

Akıllı gözlüğün pil ömrü 6 saat olarak belirtilirken cihazın şarjı bittiğinde normal bir gözlük olarak kullanılmaya devam edilebileceği ifade edildi.

MAHREMİYET VE DİJİTAL ETİK TARTIŞMASI

Buna karşın, gözlüğün kullanıcıların izinsiz şekilde kişileri, bulundukları ortamları ve özel hayatlarını kaydedebilmelerine, Facebook, Instagram gibi platformlar üzerinden canlı aktarmalarına imkan vermesi, mahremiyet ve dijital etik tartışması başlattı.

Gözlüğün, özel toplantılar ve görüşmelerde bilgi sızıntısına yol açma riski, güvenlik riskleri oluşturma ihtimali dolayısıyla da sorunlara yol açabileceği belirtiliyor. Bu alandaki hukuki düzenlemelerin de bu yenilikler dikkate alınarak hazırlanmasının önemine dikkati çekiliyor.