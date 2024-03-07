Metal işçisi kadınlar sokakta: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi kadın işçiler, 8 Mart öncesinde Kocaeli Gebze’de kitlesel basın açıklaması yaparak, “Bizler, ataerkil kapitalist düzene ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı tepkimizi her yerde yükseltiyoruz. Haklarımızdan, eşitlik mücadelemizden vazgeçmiyoruz” dedi.

Gebze ve İstanbul’daki fabrikalarda çalışan 200’ün üzerinde metal işçisi kadın, DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Merkez Kadın Komisyonu’nun çağrısıyla Gebze Kent Meydanı’nda bir araya geldi. Kadın işçiler, sık sık “Kadın, yaşam, özgürlük”, “Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması”, “Sendikalı, sigortalı, güvenceli iş”, “ILO 190 onaylansın, 6284 sayılı yasa uygulansın” sloganları attı.

Kadın Komisyonu adına basın açıklamasını Gebze 1 No.lu Şube üyesi Emine Azak ile Gebze 2 No.lu Şube üyesi Kezban Türkmen okudu. Açıklamada hayatın her alanında olduğu gibi iş yaşamında da toplumsal cinsiyet temelli birçok eşitsizlik ve ayrımcılıkla yüz yüze olduklarını belirtildi.

Açıklamada, “İşyerlerinde ücret eşitsizliğine, cinsiyetçi istihdam ve işbölümüne, cinsiyetçi dile, sadece kadın olduğumuz için işe alım süreçlerinden başlayan ayrımcılıklara, emeğimizin görünmez ve değersiz kılınmasına, erkek şiddeti ve tacizine karşı mücadelemiz devam ediyor" denildi.

Kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırıların hız kesmeden sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, hükümetin Orta Vadeli Programına ve iş yasalarında yapılmak istenen değişikliklere işaret edildi ve hükümetin bu düzenlemelerle kadınlar için esnek, güvencesiz ve evden çalışmayı daha da yaygınlaştırmayı hedeflediğini vurgulandı. Açıklamada “Böylece tüm bakım yükü ve ev işlerinin yine kadınların omuzlarına bırakılması planlanıyor. Bu asla kabul edilemez! Hayatlarımızı eve sığdıramazsınız! Bakım işini sadece kadınların görevi olarak görmekten vazgeçin!” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkan hükümetin şimdi de Medeni Yasa’yı hedef aldığı kaydedilen açıklamada, “Medeni hukuka dokunmanın laikliğe dokunmak demek olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Gericiliğe asla geçit vermeyeceğiz” denildi.