Metal işkolunda direniş mevsimi

Aycan KARADAĞ

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, Manisa’da ve Kocaeli’nde örgütlü olduğu fabrikalarda toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sonrası greve çıkacağını duyurdu.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Organize Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Hollanda menşeli Power Packer (Ergun Hidrolik) işletmesinde 124 emekçiyi ilgilendiren TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı. Sendika yaptığı açıklamada, 3 Mayıs tarihinde greve çıkacaklarını duyurarak, “TİS görüşmelerinde masada anlaşma sağlanamaması nedeniyle aldığımız grev uygulama kararımızı ilan ettik” denildi.

Bir diğer grev kararı ise Kocaeli’nin Gebze Organize Sanayi'de bulunan 61 işçinin çalıştığı Mersen fabrikasında yaşandı. Sendika, bugün sabah saat 08.30'da greve çıkacağını açıkladı. Yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “Tüm sınıf dostlarımızı, sınıf kardeşlerimizi Mersen grevimize desteğe bekliyoruz. Mersen işçileri ile dayanışmayı büyütelim, mücadelemizi güçlendirelim. İşçi sınıfı dayanışma ile güçlüdür.”

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreteri Ali Çeltenk, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Son dönemde yaşanan hayat pahalığının faturasını emekçiler çekiyor. Emekçilerin yaşam kalitesi düştü. Biz de sendika olarak işçinin hakları için TİS görüşmeleri yapıyoruz. Şirket yönetimleri ise ortaya koyduğu rakamlar emekçiler tarafından kabul edilmez rakamlardır. Bu da bizim anayasal hakkımız olan grev kararımızı uyguluyoruz” diye konuştu.

EMEKÇİNİN HAKKINI İSTİYORUZ

Çeltek fabrikalarda yaşanan süreçlerle ilgili şunları aktardı: “Mersen fabrikasında şirket yönetimi, sendikamızı tanımama tavrı sergiliyor. Fabrika yönetimi TİS sürecinde masadan kalktı. Emekçileri sendikadan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Emekçiler olarak biz biriz. Bundan kaynaklı grev kararı aldık. Bugün greve çıkacağız. Manisa’da Ergun Hidrolik fabrikasında ise görüşmeler devam ediyor. Gelişme olmaması durumunda 3 Mayıs tarihinde greve çıkacağız. Biz süreci masada bitirmek istiyoruz. Emekçinin hakkını istiyoruz.”