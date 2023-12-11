Metal müzik efsanesi Sepultura, veda turnesine hazırlanıyor

Metal müziğin efsane gruplarından Sepultura, kuruluşunun 40'ıncı yılında düzenleyeceği turneyle müziğe veda edecek.

Metal müziğe damgasını vuran Brezilyalı Sepultura, kuruluşunun 40'ıncı yılında veda turnesine çıkacağını duyurdu.

Önümüzdeki yıl ekim ve kasım aylarında 20 konserlik İngiltere ve Avrupa turnesine çıkacak gruba Jinjer, Obituary ve Jesus Piece gibi isimler de destek verecek.

Grup, turne hakkında bir açıklama yayınlayarak "yolun sonuna geldiklerini, bilinçli ve planlı bir ölümle ayrılmayı seçtiklerini" duyurdu.

"ÖZGÜR YAŞAMA VE NE ZAMAN ÖLECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI"

Grubun açıklaması şöyle:

"İniş ve çıkışlarla dolu 40 yıl boyunca 80 ülkeyi ve sayısız farklı kültürü ziyaret ettik, Brezilya'nın dünya elçisi olma ve renklerimizi ve ritimlerimizi dünyaya yayma şansına sahip olduk. Son stüdyo albümümüz 'Quadra' ile kariyerimize unutulmaz bir sayfa ekledik ve ardından SepulQuarta deneyimi pandeminin zor zamanlarını birlikte aşmamıza yardımcı oldu. Son ve güçlü bir veda için bir aradayız. Siz de bunun bir parçası olabilirsiniz.

40'ıncı yıl turnesinde 40 farklı şehirde 40 canlı parça kaydedeceğiz ve sahnedeki en iyi, en enerjik anlarımızdan oluşan devasa bir derleme yayınlayacağız.

Ötanazi, onurlu bir ölüm hakkı. Özgür yaşamayı seçme ve ne zaman öleceğini seçme hakkı!"

Sepultura'nın ekim ve kasım aylarında vereceği konserlerle oluşacak veda turnesinin programı da açıklandı.

1984'te Brezilya'da kurulan death metal grubu Sepultura, geride kalan 40 yılda dünyanın önde gelen metal müzik gruplardından biri oldu. Kendisine özgü bir çizgi yakalamayı başaran grup, 80 ülkede konser verdi ve pek çok büyük festivalde yer aldı. 'Inner self', 'Refuse/resist', 'Roots bloody roots', 'Territory' ve 'Arise' gibi şarkılarla hafızalara kazınan Sepultura, Türkiye'de de konserler verdi.