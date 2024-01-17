Metal sektöründe 3. grev kararı: Özçelik-İş de greve çıkıyor

EMEK SERVİSİ

Birleşik Metal-İş ve Türk Metal’in ardından HAKİŞ’e bağlı Özçelik-İş de Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) ile yürütülen 2023-2025 Grup Toplu İş Sözleşmesi’nde anlaşma sağlanamaması nedeniyle grev kararı aldı.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan sendikanın genel başkanı Yunus Değirmenci, “Binlerce üyemizin haklı talep ve beklentilerinin karşılanması adına 26 Eylül 2023 tarihinde, işveren sendikası MESS ile yeni dönem toplu iş sözleşmesi için masaya oturduk. Ne yazık ki, tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen MESS, günümüz ağır geçim koşullarını göz ardı ederek üyelerimizin talep ve beklentilerine kulak tıkayarak, aynı hassasiyeti göstermemiştir” dedi.

MESS’in sendika üyesi işçileri, çaresizlik çukuruna attığını söyleyen Değirmenci, “Hayat pahalılığına karşı çalışanlarını yalnız bırakmış, bizleri tezgah başlarından sahaya inmeye zorlamıştır. Sonuçları ne olursa olsun, üyelerimizin ve ailelerinin yüzünü güldürmek için dün nasıl masada mücadele verdiysek, bugün ve yarın da sahada mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Üretimden gelen gücümüzü görmezden gelen, biz emekçiler olmasa da üretim yürürmüş gibi bir algıyla süreci yürüten, kendi işçisine insan gibi yaşamayı çok görenlere bundan sonra cevabımızı sahada vermeye başlıyoruz. Almış olduğumuz grev kararımız, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesini kapsayan işyerlerimizde alın teri akıtan üyelerimiz başta olmak üzere işyerlerimize, sendikamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.