Mete Gazoz Dünya Şampiyonu oldu
Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.
Kaynak: AA-DHA
Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.
Almanya’nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nın erkekler klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, yarı finalde karşılaştığı Brezilyalı Marcus D'Almeida’yı 28-28, 29-29, 28-28, 27-28 ve 28-29 setler sonucu 6-3 mağlup ederek finale yükseldi.
Finalde ise Kanadalı Eric Peters ile karşı karşıya gelen Mete Gazoz, Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.
Mete Gazoz ayrıca 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda da kota kazandı.