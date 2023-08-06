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Mete Gazoz Dünya Şampiyonu oldu

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Spor
  • 06.08.2023 17:00
  • Giriş: 06.08.2023 17:00
  • Güncelleme: 06.08.2023 17:12
Kaynak: AA-DHA
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Mete Gazoz Dünya Şampiyonu oldu
Fotoğraf: AA

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı. 

Almanya’nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nın erkekler klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, yarı finalde karşılaştığı Brezilyalı Marcus D'Almeida’yı 28-28, 29-29, 28-28, 27-28 ve 28-29 setler sonucu 6-3 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde ise Kanadalı Eric Peters ile karşı karşıya gelen Mete Gazoz, Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Mete Gazoz ayrıca 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda da kota kazandı.

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