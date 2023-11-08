Mete Güner'in ilk öykü kitabı 'Kopukluk' raflarda yerini aldı

Mete Güner'in ilk öykü kitabı Tekin yayınevinden okuyucu ile buluştu. Güner, kitabında, ürk edebiyatının gediklisi iki uç edebiyat karakteri arasından sıyrılıyor ve günümüz erkekleri arasındaki arkadaşlığın, erkeklerin eksiklik hissinin ve utancının, şiddetin farklı görünümlerinin dünyasına dalıyor.

Mete Güner, 'Kopukluk' ile günümüz erkekleri arasındaki arkadaşlığın, erkeklerin eksiklik hissinin ve utancının, şiddetin farklı görünümlerinin dünyasına dalıyor.

Mete Güner'in ilk öykü kitabı Kopukluk raflardaki yerini aldı. Tekin yayınevinden çıkan kitapta Güner, sürekli şiddet gösteren erkek ya da bu dünyaya uyum sağlamayan erkek gibi Türk edebiyatının gediklisi iki uç edebiyat karakteri arasından sıyrılıyor ve günümüz erkekleri arasındaki arkadaşlığın, erkeklerin eksiklik hissinin ve utancının, şiddetin farklı görünümlerinin dünyasına giriyor.

Saldırganlıktan uzak, sakin akan satırlarda dürüstlüğün izleri seçiliyor, onur ve haysiyetin modası geçmiyor.

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“Kopukluk’ta okuyacağınız öykülerin ortak özelliği ise karakterlerin, etrafında dönen dünyaya karşı geçmişte kurduğu hayaller. Karakterleri, anın hayallerinden ziyade, o berbat ya da şatafatlı anlarla buluşturan eskimemiş hayaller, hepimizin geçmişiyle güttüğü kavgayı da içselleştiriyor. Bu çatışma bizi konfor alanından çıkmaya davet ediyor.

Okurun bu sayede, Mete Güner’in karakterleriyle güçlü bağlar kurması da olası. Çünkü hepimiz görkemli gelecek planları kurduğumuz en yıkık anlara sahibiz. Mete Güner de bunu çok iyi biliyor.

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Mete Güner’in çizgi romanla kurduğu bağ, onun öykücülüğünde de izler taşıyor. Çizgi roman dağarcığının, tarihçiliğinin yanında, fantastik süper kahramanlar dünyasındaki kısa konuşmalar, onun öykülerinde de var. Hatta kahramanlarının iç dünyasında birer süper güç görmek mümkün.

Ya da onlar en azından süper güçlere yeltenen, sıradan kahramanlar. Bunu hissetmemizde esaslı bir etki de elbette Mert Baran’ın çizgileri. Öykülere dalmadan önce baktığınızda başka, öyküyü okuyup bitirdikten sonra başka bir dünya vadeden bu resimler, karakterlerin ceketlerindeki tozu alıyor.

Bir ilk kitap için ne dediğinin fazlasıyla farkında olan bu öyküler, edebiyat hayatımıza da hafızası güçlü bir yazarı, Mete Güner’i buyur ediyor.” (Burak Abatay)

METE GÜNER KİMDİR?

30 Nisan 1990 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2013 yılın­da Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmen­liği Bölümü’nden mezun oldu. Yazmaya 2008 yılında çizgi roman in­celemeleri kaleme aldığı Kasa Zaten Hep Boştu isimli blogla başladı. Ardından öykücülüğe geçiş yaptı. Yazdığı öyküler Bavul, Başka Peron, Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi ve BirGün gazetesi gibi mecralarda ya­yımlandı. Bir yandan yazım serüvenine devam ederken bir yandan da mobil oyun sektöründe oyun tasarımı ve proje yönetimi yapmaktadır.

ARKA KAPAK YAZISI

Sızmadan önceki son düşüncem, hiçbir zaman elindeki gücü kullanmasını bilen bir erkek olmadığımdı.

Erkekler dövüştüklerinde ne hisseder? Dayak yediklerinde ne düşünür? Hırpalandıklarında nedir onlara en çok dokunan? Şefkat mi görmek isterler nefret mi? Güç onların dünyasında neden bu kadar önemlidir? Güçsüzlük ne demektir?