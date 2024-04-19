Mete ilk 100 arasında

Spor Servisi

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu okçu Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek ilk 100 sporcu arasında gösterildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "Başarılarıyla Türk spor camiasının gururu olan olimpiyat ve dünya şampiyonu okçumuz Mete Gazoz, dünyaca ünlü spor otoritelerinden biri olan NBC Olympics tarafından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek 100 sporcu arasına seçildi" denildi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.