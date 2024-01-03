Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırdı ve TFF tarafından Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mete Kalkavan'ın hakemlik kariyerini sonlandırdığını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan, kendi isteğiyle sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı., Açıklamada, hizmetleri dolayısıyla Kalkavan'a teşekkür edilerek, yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu. Mete Kalkavan, son olarak 19 Aralık 2023'te oynanan RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor maçını yönetmişti. AKILLARA ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİ GELDİ Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması için TFF'den söz aldıklarını söylemişti. İşte Doğan'ın o sözleri; "Mete Kalkavan konusunda bize söz verilmişti o sözden sapma oldu. Ocak ayı içerisinde gerekenin yapılacağı sözü verildi.''