Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri için kar uyarısında bulundu. kar yağışının bugün akşam ve gece saatleri itibarıyla etkili olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri için kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Rize ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, 700 metre rakım üzeri yerlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Ayrıca, bu geceden itibaren Bayburt çevreleri, Erzurum ve Kars illerinin kuzeyi ile Ardahan'da yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Söz konusu bölgelerde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli ve yoğun yağışlarla yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, sel, heyelan, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.