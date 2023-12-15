Meteoroloji 7 kenti uyardı: Kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilde yarın beklenen fırtınaya ilişkin uyardı. Meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yapan Meteoroloji, fırtınanın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'yı etkisi altına alacağını bildirdi.

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Kocaali ve Karasu ilçelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.