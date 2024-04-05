Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, 9 günlük bayram tatili boyunca yurt genelinde beklenen hava durumuyla ilgili bilgi verdi. Bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlar için de uyarılarda bulundu.

Ramazan bayramını da kapsayan 9 günlük tatil yarın (6 Nisan) başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bayram tatili boyunca yurtta beklenen hava durumuyla ilgili tahminleri aktardı.

Özdemirci, bayram tatili boyunca, Türkiye genelinde yağışlı bir havanın hakim olabileceğini, ancak hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesini beklediklerini söyledi.

Özdemirci, şunları söyledi:

"Hafta başından itibaren ülkemizin özellikle güney ve doğusunda aralıklarla yağışlar bekliyoruz. Pazartesi günü için Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'de yağışlar var. Yine salı ve çarşamba günü için de ülkemizin özellikle güney ve doğusunda aralıklı yağışlar devam ediyor ve hava sıcaklıklarının da mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz.

Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yine önümüzdeki günler itibarıyla hava sıcaklıklarının bu şekilde seyretmesini bekliyoruz. Özellikle ülkemizin güney ve doğusunda da aralıklı yağışlar görülecek. Cumartesi günü için Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda, Güneydoğu Anadolu'nun daha kuzey ve batı kesimlerinde, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde aralıklı yağışlar bekliyoruz. Diğer iller ise parçalı ve az bulutlu olacak.

"PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLİ OLABİLİR"

Pazar günü için de ülkemizin batısında Marmara ve İç Ege'de aralıklı yağışlar var. Doğu bölgemizde de, Doğu Akdeniz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'yle Doğu Karadeniz'de aralıklı yağış beklentimiz var. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için herhangi bir riskimiz yok. Yağışlarda çok kuvvetli yağış beklentimiz yok. Yalnızca pazar günü için Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, güneydoğusunda yağışların yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olmasını bekliyoruz. Diğer bölgelerimizde önemli bir risk beklemiyoruz."

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Özdemirci, bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlar için de uyarılarda bulundu. Özdemirci, “Pazar günü için Doğu'daki kuvvetli yağışına karşı uyarmış olalım. Hafta başında da Marmara'da özellikle Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Vatandaşlarımızı kuvvetli rüzgara karşı da uyaralım" dedi.