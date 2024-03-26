Meteoroloji açıkladı: Tüm zamanların yağış rekoru Kemer'de

Meteoroloji'nin açıkladığı 2023 yılı sonu yağış raporuna göre, son 98 yılın günlük yağış rekoru, 17 Aralık 2018 günü Antalya'nın Ovacık bölgesinde yaşandı. Ovacık'ta metrekareye düşen yağış miktarı 491,5 kilogram olarak ölçüldü. Rekor yağışın yaşandığı gün 10'dan fazla evde su baskını meydana gelmişti. Bölgedeki tarım arazileri de şiddetli yağıştan zarar görmüştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 2023 yılı sonu yağış raporuna göre; son 98 yılın günlük yağış rekoru, 17 Aralık 2018 günü Antalya Kemer'de yaşandı. İlçeye bağlı Ovacık bölgesinde metrekareye düşen yağış miktarı 491,5 kilogram olarak ölçüldü.

Meteoroloji, 1970-2023 yılları arasındaki yağış raporunu yayımladı. Son 53 yılın en yağışlı yılı, 365 günün toplamı olarak metrekareye 793,8 kilogram ile 2009 oldu.

En az yağışın yaşandığı yıl da toplam 493,1 kilogram ile 2008 olarak kayıtlara geçti. Son 53 yılda, ortalama 1 yıl boyunca metrekareye gerçekleşen yağış miktarı, 619 kilogram olarak ölçüldü.

RAPORDA '1970 YILI' VURGUSU

Türkiye'de ilk meteoroloji ölçüm istasyonunun Ankara'da 1925 yılında kurulduğuna dikkati çeken meteoroloji uzmanlarınca hazırlanan raporda, ekstrem değerler için 1970'ten önceki yılların da dikkate alındığı açıklandı. 1970'in baz alınmasının nedeni ise önceki dönemlerde Türkiye'nin çok az bölgesinde ölçüm istasyonu bulunması, 1970 sonrasında 224 istasyon sayısına ulaşılmış olması gösterildi. Aylara göre günlük yağış rekorlarının kırıldığı bölgelerde de 1970 öncesi ölçülebilen az sayıdaki alan dikkate alındı.

KAHRAMANMARAŞ, İKİNCİ SIRADA

İlk ölçümün yapılabildiği 1925 yılının baz alındığı ekstrem değerlere göre, son 98 yılın günlük yağış rekoru, 17 Aralık 2018 günü Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık bölgesinde yaşandı. Ovacık'ta metrekareye düşen yağış miktarı 491,5 kilogram olarak ölçüldü. Rekor yağışın yaşandığı gün, 10'dan fazla evde su baskını yaşanmış, vatandaşlar tahliye edilmişti. Bölgedeki tarım arazileri de şiddetli yağıştan zarar görmüştü. Yağış rekorunda ikinci sırada, 27 Mart 2021 günü yağış miktarı 488,2 kilogram ile Kahramanmaraş'a bağlı Andırın ilçesi Kaleboynu köyü yer alıyor. Üçüncü sırada ise 22 Ocak 2019 günü yağış miktarı 481,4 kilogram ile Şırnak'a bağlı Beytüşşebap ilçesi Boğazören köyü bulunuyor.

AYLARA GÖRE YAĞIŞ REKORLARI

Aylara göre günlük rekor yağışı ekstrem değerleri, son 98 yıl ölçümlerine göre şu şekilde oluştu: