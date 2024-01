Meteoroloji açıkladı: Yarın tüm yurtta yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan haftalık hava sıcaklıkları tahminlerine göre, yarın tüm yurtta yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminlerine göre, yarın tüm yurtta yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji, yurt genelini içeren 5 günlük hava tahmini verilerini güncelledi. Hava sıcaklıklarının yeni haftada mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, rapora göre yarın yurt genelinde yağış bekleniyor.

Salı günü için beklenen hava durumunu gösteren harita.

Ayrıca, ülke genelinin tekrar kuvvetli rüzgar (lodos) etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bu gece yarısından itibaren Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı ve Antalya'nın batısında yer yer kuvvetli yağmur beklendiği belirtilirken, su baskınlarına karşı da uyarı yapıldı.

Yapılan tahminlere göre, hafta sonu rüzgar kuzeye dönecek ve Marmara’da sıcaklıklar yeniden düşecek.

DOĞUDA KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, sosyal medya hesabından yaptığı uyarılarda çarşamba günü Doğu'da kar beklendiğini belirtti.

Şen'in açıklamaları şöyle:

"Gece Batı'ya gelecek yağış salı sabah erken saatlerde İstanbul'da Antalya'nın doğusunda ve Hatay'da etkili olacak. Batı'da 1 gün sürecek bu yağış doğuda çarşamba kar yağışı yapacak ve yurdu terk edecek. Hafta sonu rüzgar kuzeye dönecek ve Marmara'da sıcaklıkları tekrar düşürecek.

İstanbul bugun parçalı bultlu, salı sabah yağmurlu. Rüzgar lodostan zamanla kuvvetli esecek. 13 C hafta boyu artarak cuma günü 17 C ye ulaşacak. Hafta sonu 5-6 C'ye kadar düşecek. İzmir ve Antalya'da gece yağmur kuvvetli dikkat 15 C. Ankara 8C."

Bazı illerde bugün beklenen hava durumu ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güney ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 15

Adana: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı (Gece saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.) 15

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 8