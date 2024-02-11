Meteoroloji'den 14 il için 'çığ' uyarısı: Sarı kod verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğusunda çığ beklendiğini aktardı. Çığ tehlikesine karşı 14 kent için sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yaptı.

14 il için sarı kodlu uyarıda bulunan Metoroloji, çığ riski bulunan iller şu şekilde sıraladı:

"Ağrı, Rize, Giresun, Trabzon, Şırnak, Iğdır, Artvin, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Ardahan."

Öte yandan hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.