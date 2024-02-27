Meteoroloji'den 3 kente fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şırnak, Van ve Hakkari için fırtına uyarısında bulundu. Uyarıda, fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Hakkari, Şırnak ve Van'ın bazı kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

TEDBİR VE DİKKATLİ OLUNMASI UYARISI

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, baca gazı zehirlenmeleri, tipi, kar birikmesi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.