Meteoroloji'den 3 kente uyarı

Meteoroloji, Iğdır, Kars ve Ağrı geneli için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Iğdır, Kars ve Ağrı genelinde kuvvetli rüzgar uyarısında bulunarak, yurttaşlara dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Bölge genelinde Iğdır, Kars ve Ağrı özellikle yüksek kesimlerde bugün itibarıyla yarın geceye kadar güneyli ve güney batı yönlerden kuvvetli saatte 40-60 km yüksek kesimlerde hamileli fırtına saatte 70-80 km şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazi zehirlenmeler tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.