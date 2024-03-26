Meteoroloji'den 3 kente uyarı
Meteoroloji, Iğdır, Kars ve Ağrı geneli için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Kaynak: İHA
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Iğdır, Kars ve Ağrı genelinde kuvvetli rüzgar uyarısında bulunarak, yurttaşlara dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Bölge genelinde Iğdır, Kars ve Ağrı özellikle yüksek kesimlerde bugün itibarıyla yarın geceye kadar güneyli ve güney batı yönlerden kuvvetli saatte 40-60 km yüksek kesimlerde hamileli fırtına saatte 70-80 km şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazi zehirlenmeler tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.