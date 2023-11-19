Meteoroloji'den 4 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'ye göre, bu gece saatlerinden itibaren Erzurum ve Ardahan'da, yarın sabah saatlerinden itibaren Ağrı ve Kars'ta kuvvetli karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminine göre, bu gece saatlerinden itibaren Erzurum ve Ardahan'da, yarın sabah saatlerinden itibaren Ağrı ve Kars'ta kuvvetli karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Kar yarın gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.