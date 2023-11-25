Meteoroloji'den 64 kent için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: İstanbul'da kar bekleniyor

Meteoroloji 25 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, 64 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan Valilik ve AKOM'dan İstanbullular için yeni uyarı geldi. Kentte yağışların bugün saat 22.00 ile pazar 09.00 arasında, rüzgâr ve fırtınanın da bugün saat 10.00 ile pazar 15.00 arasında etkili olması beklendiği açıklandı. Ayrıca, pazar günü İstanbul'da kar bekleniyor.

Türkiye hafta sonu yine fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisinde kalacak.

Hava sıcaklıkları hafta sonunda azalarak Pazar gününden itibaren mevsim normalleri altına düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in; Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un; Iğdır ve Ağrı hariç Doğu Anadolu'nun; Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği; Torosların, Doğu Anadolu'nun doğusunun ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batı ve kuzey kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli; Ege'nin güneybatısı ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

64 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteroroloji Genel Müdürlüğü ise 25 Kasım Cumartesi günü için 64 ile turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu.

SARI KODLU UYAIR VERİLEN İLLER

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce

TURUNCU KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Antalya, Balıkesir, Giresun, Gümüşhane, Muğla, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının etkisi altına girmekte olduğumuz yağışlı hava kütlesinin etkisi ile batı bölgelerimizden başlayarak azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında gece saatlerinde (26.11.2023) zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1: Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla çevrelerinden başlamak üzere zamanla Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Muğla kıyıları ile Edremit Körfezi’nde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su askını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 2: Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya’nın batısından başlamak üzere, zamanla il geneli ile Konya’nın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (25-60 kg/m2), Antalya’nın batısının kıyı kesimleri ile doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-120 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, zamanla 1800 m üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (10-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın kuzeyi ile zamanla yurdun kuzey kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM'DAN UYARI

AKOM İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağış uyarısı yaptı. Sıcaklıkların 4-8 derecelere kadar düşeceği belirtilirken şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği kaydedildi.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan güney sahilleri ile Karadeniz’e kıyısı olan Beykoz ve Şile sahillerinde deniz seviyesinde yükselme, buna bağlı olarak kıyı selleri yaşanma ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

Yağışların bugün saat 22.00 ile pazar 09.00 arasında, rüzgâr ve fırtınanın da bugün saat 10.00 ile pazar 15.00 arasında etkili olması beklendiği açıklandı.

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği, kentte bu sabah saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteorolojiden alınan bilgiye göre, rüzgarın, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlamak üzere, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Valiliğin paylaşımında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasına da yer verildi.

Merkezin açıklamasında da bugün bölge genelinde yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artıracağı, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) ve yer yer tam fırtına (100 kilometre/saat ve üzeri) şeklinde esmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Hafta sonu Bulgaristan'da çok yoğun bir kar yağışı olacak ve bu yağış Türkiye'ye gelecek." ifadeleriye pazar günü beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

"İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren karayel güçlenerek fırtınaya dönüşecek. Fırtınanın hızı 100 kilometreye çıkabilir." diyen Dilek Çalışkan, "Cumartesi gecesi çok şiddetli yağışla beraber İstanbul ve Trakya bölgesinde sel tehlikesi bulunuyor." bilgisini verdi.

"LAPA LAPA KAR YAĞABİLİR"

Çalışkan, "Pazar sabah saatlerinden itibaren bu yağmurun ardından karayele dönen rüzgarla kar yağış başlayacak. Şu anki tahminlerde kar yağışının gün boyu süreceği görülüyor. Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir." dedi.