Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e uyarı: Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu.

Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'e ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı.

Yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz’in doğusunda rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerinden ise 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.