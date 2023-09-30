Meteoroloji'den Eskişehir, Kütahya, Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji; Eskişehir, Kütahya, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Kütahya, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültü sağanak yağışa karşı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar için vatandaşları uyardı.

Meteoroloji’nin bu akşam için Eskişehir ve Kütahya’ya yönelik uyarısı şöyle:

"Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre 18:00'e kadar Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Orta Karadeniz bölgesi için de yarın sabah saat 06.00'da başlayacak yağış için yapılan uyarı şöyle:

"01.10.2023 Pazar günü Sinop'un iç kesimleri ile Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Doğu Karadeniz bölgesi için de yarın saat 13.00'den itibaren geçerli olacak Meteoroloji uyarısı şöyle:

"Yarın (01.10.2023) Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."