Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Osmaniye ve Hatay'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı
SİNOP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TOKAT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.
ERZURUM °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ANTEP °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 27°C
Parçalı bulutlu
URFA °C, 31°C
Parçalı bulutlu