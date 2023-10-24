Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Sivas, Tokat, Rize, Artvin, Bingöl, Yozgat, Kayseri, Amasya ve Siirt'te gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Tokat, Rize, Artvin ve Bingöl çevreleri, Yozgat, Kayseri, Amasya ve Siirt'in doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Sivas çevreleri ile Yozgat ve Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Amasya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ANTEP 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
URFA 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu