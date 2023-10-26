Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Edirne, Kırklareli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde güney kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

URFA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu