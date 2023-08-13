Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 kent için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Ağustos hava durumu tahminlerini paylaştı. 7 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Marmara, Orta ve Doğu Karadeniz, Balıkesir, Çanakkale ve Ardahan'da kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ile Ardahan çevreleri yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SARI KODLA UYARI YAPILAN KENTLER: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'Nin doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor..
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 45°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 37°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
TOKAT °C, 34°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi zamanla parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık