Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirerek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Güncel 05.09.2023 18:49 Giriş: 05.09.2023 18:49

Güncelleme: 05.09.2023 18:53 Kaynak: ANKA

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