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Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirerek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Güncel
  • 05.09.2023 18:49
  • Giriş: 05.09.2023 18:49
  • Güncelleme: 05.09.2023 18:53
Kaynak: ANKA
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Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den bugün yapılan açıklamada; İstanbul'un kuzeyi için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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