Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre 18 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizin sahil kesimlerinde (Karasu, Kaynarca, Kocaali) yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar (fırtına) beklenmektedir. Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.