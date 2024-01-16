Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Kar dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel haritaya göre İstanbul’da Cuma günü kuvvetli yağış, pazar ve pazartesi günü ise kar yağışı görünüyor. Meteoroloji, ayrıca, ülke genelinde 25 kente bugün için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı.

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Meteoroloji'den yapılan açıklama göre, 21 ve 22 Ocak tarihlerinde İstanbul'a kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu haritasını güncelledi. Güncellenen haritaya göre, ülke genelinde 25 kente bugün için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan kentler şöyle sıralandı: Adana, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Giresun, Hatay, Mersin, İzmir, Kastamonu, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Karabük, Osmaniye. Meteoroloji'nin güncellediği haritaya göre, İstanbul'a kar yağışı bekleniyor. MGM verilerinde, İstanbul’da Cuma günü kuvvetli yağış, pazar ve pazartesi günü ise kar yağışı görünüyor. İstanbul'da hava sıcaklığı saat 11.00 itibarıyla parçalı ve çok bulutlu 11 derece, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağış görünüyor. Harita yer alan verilerde değişiklik gösterebilir. Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kar yağışı uyarısı Akdeniz ve Ege bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı