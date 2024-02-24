Meteoroloji'den kar ve çığ uyarısı
Meteoroloji 24 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Öte yandan Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Balıkesir’in batı ilçeleri ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artacağı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı bulutlu