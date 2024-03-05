Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 5 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısında sağanak beklenirken, yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Güney ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege’de yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), kıyı kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde il genelinde, akşam ve gece saatlerinde doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve batısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu